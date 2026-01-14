Захист неба, технології, забезпечення фронту, ТЦК: Зеленський назвав пріоритети Федорова

Володимир Зеленський та Михайло Федоров (Фото: Офіс президента)

На новій посаді міністра оборони Михайло Федоров матиме пріоритети щодо протиповітряної оборони, розвитку військових технологій та забезпечення фронту, а також розв'язання проблем з територіальними центрами комплектування (ТЦК). Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з новопризначеним чиновником.

"Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше", – заявив глава держави, не навівши деталей.

Наступним пріоритетом президент назвав те, що у взаємодії з військовими має бути "значно посилена технологічна складова", щоб зупинити просування загарбників на передовій, а також повинні бути розв'язані "проблемні питання" із забезпеченням фронту.

Зокрема, Зеленський анонсував аудит фінансування для сфери оборони.

"Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії", – додав глава держави.

Окремо ведеться робота з постачання безпілотників – Міноборони повинно ввести "базовий рівень забезпечення" бойових бригад таким озброєнням, а також закупівлю спеціалізованих дронів, щоб уражати окупантів "на більшій глибині фронту", пояснив президент.

"Третє – Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами", – сказав Зеленський.

Однак він визнав, що необхідні "значно масштабніші зміни" у мобілізаційному процесі, які забезпечать більше можливостей і для Сил оборони та безпеки, і для економічних процесів в Україні.