На Ставці затвердили процес розподілу бійців у бойові бригади: в ОП розповіли деталі

У війську має запрацювати чітка система, яка дасть командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу, кажуть в ОП

ЗСУ (Ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

На Ставці верховного головнокомандувача затвердили рішення щодо розподілу людей у бригадах та механізм, як Генштабу реорганізувати процес. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що військові з підрозділів, які виконують завдання на фронті, часто про це говорили й настав час реалізувати це. Розподіл людей між бригадами, за словами Зеленського, значно допоможе зміцнити захист України.

"Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", – сказав президент.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів про деталі цього рішення. За його словами, йдеться саме про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Розподіл має бути справедливим, рівномірним та передбачуваним.

Паліса пояснив, що ручних рішень щодо розподілу особового складу має стати менше. Натомість запрацює чітка система, яка дасть командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу.

Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

"Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – і ми будемо розширювати ці спроможності. Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, – підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади", – розповів заступник голови ОП.

За його словами, нововведення для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Цей крок назрів давно і він напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення.

Наразі Офіс президента разом із Генштабом та командирами продовжує працювати над деталями впровадження.