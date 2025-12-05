На Ставке утвердили процесс распределения бойцов в боевые бригады: в ОП рассказали детали
ВСУ (Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

На Ставке верховного главнокомандующего утвердили решение о распределении людей в бригадах и механизм, как Генштабу реорганизовать процесс. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что военные из подразделений, которые выполняют задачи на фронте, часто об этом говорили и пришло время реализовать это. Распределение людей между бригадами, по словам Зеленского, значительно поможет укрепить защиту Украины.

"Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", – сказал президент.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал о деталях этого решения. По его словам, речь идет именно о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Распределение должно быть справедливым, равномерным и предсказуемым.

Палиса объяснил, что ручных решений по распределению личного состава должно стать меньше. Зато заработает четкая система, которая даст командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава.

Подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

"Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – и мы будем расширять эти возможности. Там, где своих учебных возможностей пока нет, – подготовка будет происходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады", – рассказал заместитель главы ОП.

По его словам, нововведения для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системно. Этот шаг назрел давно и он напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения.

Сейчас Офис президента вместе с Генштабом и командирами продолжает работать над деталями внедрения.

