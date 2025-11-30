Боевые бригады по-новому будут получать бойцов: объяснение Палисы

Заместитель главы ОП заявил, что новобранец должен приходить именно в то подразделение, где он будет служить

Иллюстративное фото: Telegram-канал Павла Палисы

В украинской армии изменят подход к распределению новобранцев между боевыми бригадами, в частности речь идет об обучении непосредственно в подразделениях. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса после разговора с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым.

"Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание", – рассказал чиновник.

Палиса напомнил, что сейчас в Украине есть много бригад, которые уже имеют собственные возможности по обучению – инструкторов, материальную базу: "И их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить".

Он отметил, что необходимо создавать такие учебные возможности в подразделениях, которые пока их не имеют. Чиновник признал, что это непростая работа, но, по его мнению, "другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады".

В то же время, добавил полковник, это не означает, что должны исчезнуть учебные центры.

"Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я имел много разговоров с командирами бригад и корпусов. Они также дают собственные предложения, как именно это возможно сделать. Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", – отметил Палиса.

Он добавил, что они с начальником Генштаба договорились провести в первую неделю декабря совместное совещание, на котором согласуют цифры, механизмы и этапы внедрения таких нововведений: "На следующую Ставку будут представлены на рассмотрение президента [Владимира Зеленского] варианты решений, и главное для всех нас – чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй".