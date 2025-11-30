Бойові бригади по-новому отримуватимуть бійців: пояснення Паліси

Заступник глави ОП заявив, що новобранець має приходити саме у той підрозділ, де він буде служити

Ілюстративне фото: Telegram-канал Павла Паліси

В українському війську змінять підхід до розподілу новобранців між бойовими бригадами, зокрема йдеться про навчання безпосередньо у підрозділах. Про це повідомив заступник глави Офісу президента полковник Павло Паліса після розмови з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

"Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання", – розповів посадовець.

Паліса нагадав, що наразі в Україні є багато бригад, які вже мають власні спроможності з навчання – інструкторів, матеріальну базу: "І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати".

Він зауважив, що необхідно створювати такі навчальні можливості у підрозділах, які поки їх не мають. Чиновник визнав, що це непроста робота, але, на його думку, "іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади".

Водночас, додав полковник, це не означає, що мають зникнути навчальні центри.

"Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", – зауважив Паліса.

Він додав, що вони з начальником Генштабу домовились провести у перший тиждень грудня спільну нараду, на якій узгодять цифри, механізми та етапи впровадження таких нововведень: "На наступну Ставку будуть подані на розгляд президента [Володимира Зеленського] варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій".