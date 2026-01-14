Рада призначила Федорова міністром оборони

Михайло Федоров (Фото: t.me/zedigital)

Верховна Рада на засіданні 14 січня проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Рішення було ухвалено 277 голосами "за".

Від Слуги народу був 171 голос, по 17 голосів було від Європейської солідарності, Платформи за життя та мир та Довіри, від Батьківщини – два голоси, від Голосу – 13, від Відновлення України – 14, а від партії За майбутнє – 12 голосів.

Перед цим, 13 січня, Рада звільнила Федорова з посади очільника Мінцифри, а Дениса Шмигаля – з посади очільника Міноборони. Свої голоси "за" віддали 270 та 265 нардепів відповідно.

Але того ж дня ВРУ не вдалося внести Федорова на главу Міноборони – не вистачило голосів.

Голосування (скриншот відео)