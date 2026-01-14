Рада назначила Федорова министром обороны

Михаил Федоров (Фото: t.me/zedigital)

Верховная Рада на заседании 14 января проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Решение было принято 277 голосами "за".

От Слуги народа был 171 голос, по 17 голосов было от Европейской солидарности, Платформы за жизнь и мир и Доверия, от Батькивщины – два голоса, от Голоса – 13, от Восстановления Украины – 14, а от партии За будущее – 12 голосов.

Перед этим, 13 января, Рада уволила Федорова с должности главы Минцифры, а Дениса Шмыгаля – с должности главы Минобороны. Свои голоса "за" отдали 270 и 265 нардепов соответственно.

Но в тот же день ВРУ не удалось внести Федорова на главу Минобороны – не хватило голосов.

Голосование (скриншот видео)