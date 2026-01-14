Защита неба, технологии, обеспечение фронта, ТЦК: Зеленский назвал приоритеты Федорова

Владимир Зеленский и Михаил Федоров (Фото: Офис президента)

На новой должности министра обороны Михаил Федоров будет иметь приоритеты по противовоздушной обороне, развитию военных технологий и обеспечению фронта, а также решению проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с новоназначенным чиновником.

"Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее", – заявил глава государства, не уточняя.

Следующим приоритетом президент назвал то, что во взаимодействии с военными должна быть "значительно усилена технологическая составляющая", чтобы остановить продвижение захватчиков на передовой, а также должны быть решены "проблемные вопросы" с обеспечением фронта.

В частности, Зеленский анонсировал аудит финансирования для сферы обороны.

"Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии", – добавил глава государства.

Отдельно ведется работа по поставкам беспилотников – Минобороны должно ввести "базовый уровень обеспечения" боевых бригад таким вооружением, а также закупку специализированных дронов, чтобы поражать оккупантов "на большей глубине фронта", пояснил президент.

"Третье – Министерство обороны предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливый распределение личного состава между боевыми бригадами", – сказал Зеленский.

Однако он признал, что необходимы "значительно более масштабные изменения" в мобилизационном процессе, которые обеспечат больше возможностей и для Сил обороны и безопасности, и для экономических процессов в Украине.