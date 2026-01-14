Защита неба, технологии, обеспечение фронта, ТЦК: Зеленский назвал приоритеты Федорова
На новой должности министра обороны Михаил Федоров будет иметь приоритеты по противовоздушной обороне, развитию военных технологий и обеспечению фронта, а также решению проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с новоназначенным чиновником.
"Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее", – заявил глава государства, не уточняя.
Следующим приоритетом президент назвал то, что во взаимодействии с военными должна быть "значительно усилена технологическая составляющая", чтобы остановить продвижение захватчиков на передовой, а также должны быть решены "проблемные вопросы" с обеспечением фронта.
В частности, Зеленский анонсировал аудит финансирования для сферы обороны.
"Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии", – добавил глава государства.
Отдельно ведется работа по поставкам беспилотников – Минобороны должно ввести "базовый уровень обеспечения" боевых бригад таким вооружением, а также закупку специализированных дронов, чтобы поражать оккупантов "на большей глубине фронта", пояснил президент.
"Третье – Министерство обороны предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливый распределение личного состава между боевыми бригадами", – сказал Зеленский.
Однако он признал, что необходимы "значительно более масштабные изменения" в мобилизационном процессе, которые обеспечат больше возможностей и для Сил обороны и безопасности, и для экономических процессов в Украине.
- 14 января Рада проголосовала за назначение Федорова новым министром обороны. Выступая в парламенте, чиновник сообщил, что в Украине около 2 млн граждан находятся в розыске ТЦК, а еще 200 000 – самовольно покинули части.
- Некоторые парламентарии в общении с LIGA.net выступали против инициативы президента Зеленского по замене Шмыгаля, который теперь возглавил Минэнерго, на Федорова.
- Член оборонного комитета Костенко заявил, что назначение Федорова на должность министра обороны означает приход другой команды и поиск новых реформ, а во время полномасштабной войны это риск.
- Один из экс-заместителей главы МО заявил, что после назначения министром обороны Федоров может перенаправить в конструктив конфликт между ведомством и Генштабом ВСУ.
