Федоров: Распределение дронов для ВСУ перевели в "цифру" – теперь поставки в два-три раза быстрее

Новоназначенный министр обороны рассказал об автоматизированной системе поставки беспилотников для военных

Украинский военный с дроном (Иллюстративное фото: 35 отдельная бригада морской пехоты)

Министерство обороны оцифровало распределение беспилотников в ВСУ, благодаря чему подразделения смогут быстрее получать дроны, заявивший новый глава ведомства Михаил Федоров.

"Быстрая логистика средств поражения врага – ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА", – написал он.

Федоров отметил, что МО ввело в действие "полностью автоматизированное" распределение беспилотников между воинскими частями.

По словам чиновника, теперь время от поставки беспилотника на склад до получения его военными сократилось в два-три раза – и составляет около одного дня.

Министр добавил, что с помощью автоматизации оборонное ведомство получает качественные данные, которые позволяют:

→ просматривать заявления подразделений в режиме реального времени в единой системе;

→ знать объем беспилотников на складах;

→ "формировать наряды на выдачу [дронов] за считанные минуты";

→ планировать поставки без задержек и дублирования.

Министр также добавил, что эта система включает всю цепочку поставки БпЛА – от закупки до передачи защитникам.

"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства – прозрачный контроль поставок", – подытожил чиновник.