Федоров: Распределение дронов для ВСУ перевели в "цифру" – теперь поставки в два-три раза быстрее
Министерство обороны оцифровало распределение беспилотников в ВСУ, благодаря чему подразделения смогут быстрее получать дроны, заявивший новый глава ведомства Михаил Федоров.
"Быстрая логистика средств поражения врага – ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА", – написал он.
Федоров отметил, что МО ввело в действие "полностью автоматизированное" распределение беспилотников между воинскими частями.
По словам чиновника, теперь время от поставки беспилотника на склад до получения его военными сократилось в два-три раза – и составляет около одного дня.
Министр добавил, что с помощью автоматизации оборонное ведомство получает качественные данные, которые позволяют:
→ просматривать заявления подразделений в режиме реального времени в единой системе;
→ знать объем беспилотников на складах;
→ "формировать наряды на выдачу [дронов] за считанные минуты";
→ планировать поставки без задержек и дублирования.
Министр также добавил, что эта система включает всю цепочку поставки БпЛА – от закупки до передачи защитникам.
"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства – прозрачный контроль поставок", – подытожил чиновник.
- 14 января, после назначения Федорова, президент Зеленский заявил, что новый министр обороны будет иметь приоритеты насчет ПВО, развития военных технологий и обеспечения фронта, а также решения проблем с ТЦК.
