Ситуація на фронті. Найбільше атак – на Новопавлівському напрямку: карта

За добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Українські війська відбивають десятки атак на різних ділянках

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Цього дня росіяни завдали 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснили 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Найбільше атак відбулося на Новопавлівському напрямку в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне. Там росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Бахмутський напрямок. Було 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське.

Авдіївський напрямок. Було 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське.

Лиманський напрямок. Було вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області.

Оріхівський напрямок. Було чотири атаки в районі Роботиного.

Херсонський напрямок. Було дві атаки в районі села Кринки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 990 військових, 24 танки, 28 бойових броньованих машин, 44 одиниці артилерії та понад шість десятків одиниць автомобільної техніки.