Ситуация на фронте. Больше всего атак – на Новопавловском направлении: карта

За сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Украинские войска отбивают десятки атак на разных участках

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

В течение суток на фронте произошло 75 боевых столкновений. В этот день россияне нанесли 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершили 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Больше всего атак произошло на Новопавловском направлении в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное. Там россияне при поддержке авиации 34 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

Бахмутское направление. Было 15 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское.

Авдеевское направление. Было 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское.

Лиманское направление. Было восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Роздоловка, Веселое, Спорное Донецкой области.

Ореховское направление. Было четыре атаки в районе Работино.

Херсонское направление. Было две атаки в районе села Крынки.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 990 военных, 24 танка, 28 боевых бронированных машин, 44 единицы артиллерии и более шести десятков единиц автомобильной техники.

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