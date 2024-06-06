Тайвань заборонив експорт до Росії та Білорусі нітроцелюлози – важливого для снарядів компонента

Російські окупанти (Фото: ресурси ворога)

Міністерство економіки Тайваню заборонило експорт до Росії та Білорусі нітроцелюлози – важливого компонента для виробництва снарядів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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Нітроцелюлоза є важливим компонентом бездимного пороху й ракетного палива для боєприпасів і вже підпадає під експортну заборону в США та Євросоюзі, наголосили у тайванському Мінекономіки.

Тому, додали у відомстві, контроль над цим компонентом необхідний для того, щоб запобігти виникненню регуляторної лазівки.

Штраф за порушення заборони на експорт нітроцелюлози становитиме $31 000. Рішення офіційно набуде чинності 14 червня.

30 березня 2024 року Wall Street Journal повідомляв, що російський імпорт нітроцелюлози зріс на 70% у 2022 році й на середину 2023 року становив 3039 тонн, що майже вдвічі більше за рівень 2021 року.

Нітроцелюлозу також використовують для чорнил, лаків і фарб, це дефіцитна речовина, яку виробляють лише кілька країн світу. Вона також підпадає під обмеження міжнародної торгівлі, а сама Росія в достатній кількості нітроцелюлозу не виготовляє.

19 червня 2023 року група Єрмака-Макфола з'ясувала, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

У 2023 році Національне агентство України з питань запобігання корупції створило Єдину електронну базу іноземних компонентів у російській зброї. Список оновлюють, коли експерти знаходять нові компоненти. Наприклад, у лютому 2024 року перелік поповнили чипами, знайденими у "шахедах": з восьми нових компонентів — п’ять вироблено у США, три — у Китаї та один — у Швейцарії.

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