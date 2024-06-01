Країни ЄС та G7 посилять тиск на банки, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg
Країни G7 та Європейський Союз обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на проінформованих співрозмовників.
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За інформацією видання, деякі союзники розглядають заходи, спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, що є російським аналогом SWIFT. Це хочуть запровадити через їх допомогу Росії обходити санкції, які запровадили у 2022 році.
Видання зазначило, що чиновники зосередили свою увагу на банках, які нібито сприяли деяким із цих транзакцій, попередивши їх про нові штрафи. Це змусило кількох кредиторів посилити обмеження і призвело до падіння російського імпорту.
Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G7 в Італії у липні, де глави урядів планують узгодити комплекс заходів для кращого дотримання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.
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