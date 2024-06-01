Країни ЄС та G7 посилять тиск на банки, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G7 в Італії у липні, де глави урядів планують узгодити комплекс заходів для кращого дотримання санкцій

G7. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Країни G7 та Європейський Союз обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на проінформованих співрозмовників.

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За інформацією видання, деякі союзники розглядають заходи, спрямовані на кредиторів третіх країн, які використовують систему обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, що є російським аналогом SWIFT. Це хочуть запровадити через їх допомогу Росії обходити санкції, які запровадили у 2022 році.

Видання зазначило, що чиновники зосередили свою увагу на банках, які нібито сприяли деяким із цих транзакцій, попередивши їх про нові штрафи. Це змусило кількох кредиторів посилити обмеження і призвело до падіння російського імпорту.

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G7 в Італії у липні, де глави урядів планують узгодити комплекс заходів для кращого дотримання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.

9 травня Фінляндія, Естонія, Польща, Литва та Латвія підписали угоду, яка посилить контроль Європейського Союзу за дотриманням візових вимог щодо Росії.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань. Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди стосовно використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що західні союзники спрямують кошти від заморожених активів країни-агресора на військову допомогу Україні. Проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії виступила Австрія.

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