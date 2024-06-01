ЕС и G7 усилят давление на банки, которые помогают России обходить санкции – Bloomberg

Обсуждения проходят накануне встречи G7 в Италии в июле, где главы правительств планируют согласовать комплекс мер по лучшему соблюдению санкций.

G7. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Страны G7 и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые помогают обходить санкции финансовой системе России. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

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По информации издания, некоторые союзники рассматривают меры, направленные на кредиторов третьих стран, которые используют систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, что является российским аналогом SWIFT. Это хотят ввести из-за их помощи России обходить санкции, которые ввели в 2022 году.

Издание отметило, что чиновники сосредоточили свое внимание на банках, которые якобы способствовали некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых штрафах. Это заставило нескольких кредиторов усилить ограничения и привело к падению российского импорта.

Обсуждения происходят накануне встречи G7 в Италии в июле, где главы правительств планируют согласовать комплекс мер для лучшего соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

9 мая Финляндия, Эстония, Польша, Литва и Латвия подписали соглашение, которое ужесточит контроль Европейского Союза за соблюдением визовых требований в отношении России.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям. Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что западные союзники направят средства от замороженных активов страны-агрессора на военную помощь Украине. Против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии выступила Австрия.

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