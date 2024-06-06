Тайвань запретил экспорт в РФ и Беларусь нитроцеллюлозы – важного для снарядов компонента

Штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит $31 000. Решение официально вступит в силу 14 июня

Российские оккупанты (Фото: ресурсы врага)

Министерство экономики Тайваня запретило экспорт в Россию и Беларусь нитроцеллюлозы – важного компонента для производства снарядов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов и уже подпадает под экспортный запрет в США и Евросоюзе, отметили в тайваньском Минэкономики.

Поэтому, добавили в ведомстве, контроль над этим компонентом необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки.

Штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит $31 000. Решение официально вступит в силу 14 июня.

30 марта 2024 года Wall Street Journal сообщал, что российский импорт нитроцеллюлозы вырос на 70% в 2022 году и на середину 2023 года составил 3039 тонн, что почти вдвое больше уровня 2021 года.

Нитроцеллюлозу также используют для чернил, лаков и красок, это дефицитное вещество, которое производят всего несколько стран мира. Она также подпадает под ограничение международной торговли, а сама Россия в достаточном количестве нитроцеллюлозу не производит.

19 июня 2023 года группа Ермака-Макфола выяснила, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

В 2023 году Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции создало Единую электронную базу иностранных компонентов в российском оружии. Список обновляется, когда эксперты находят новые компоненты. Например, в феврале 2024 года перечень пополнили чипами, найденными в "шахедах": из восьми новых компонентов – пять произведено в США, три — в Китае и один — в Швейцарии.

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