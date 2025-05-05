Трамп доручив знову відкрити в'язницю "Алькатрас"

За його словами, це стане символом закону, порядку та справедливості

В'язниця "Алькатрас" (Фото: EPA/BEN WENZ)

Президент США Дональд Трамп хоче знову відкрити тюрму "Алькатрас", яка була закрита у березні 1963 року. Він вже дав відповідне доручення ввечері 4 травня, повідомив американський лідер у соцмережі Truth Social.

"Сьогодні я доручаю Бюро в'язниць разом з Міністерством юстиції, ФБР та Національною безпекою знову відкрити значно розширену та перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найбезжальніших та найжорстокіших злочинців Америки", – написав він.

За словами Трампа, США занадто довго страждали від жорстоких, насильницьких і рецидивістських злочинців. Він зазначив, що коли американці були "більш серйозною нацією" в минулому, то без вагань замикали злочинців і тримали їх якомога далі від тих, кому вони могли б зашкодити. Так має бути й надалі, вважає Трамп.

Він зазначив, що США більше не мають терпіти серійних злочинців, які "поширюють бруд, кровопролиття та хаос" на вулицях.

"Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і не дозволяють нам вивозити злочинців, які нелегально прибули до нашої країни. Відновлення роботи "Алькатрасу" стане символом закону, порядку та справедливості", – резюмував американський президент.

Довідка. Алькатрас – острів за 2 км від узбережжя Сан-Франциско, розташований в одноіменній затоці. Головна будівля в'язниці була збудована у 1910-1912 роках на місці старого форту. Використовувалася спочатку як військова в'язниця армії США, а у 1934 році острів став в'язницею Федерального бюро в'язниць.



Вважалася найнадійнішою в'язницею США, захищеною від втечі. Після закриття у 1963 році була перетворена на музей, який досі функціонує.



