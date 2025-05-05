Трамп поручил снова открыть тюрьму "Алькатрас"

Тюрьма "Алькатрас" (Фото: EPA/BEN WENZ)

Президент США Дональд Трамп хочет снова открыть тюрьму "Алькатрас", которая была закрыта в марте 1963 года. Он уже дал соответствующее поручение вечером 4 мая, сообщил американский лидер в соцсети Truth Social.

"Сегодня я поручаю Бюро тюрем вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", – написал он.

По словам Трампа, США слишком долго страдали от жестоких, насильственных и рецидивистских преступников. Он отметил, что когда американцы были "более серьезной нацией" в прошлом, то без колебаний закрывали преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить. Так должно быть и дальше, считает Трамп.

Он отметил, что США больше не должны терпеть серийных преступников, которые "распространяют грязь, кровопролитие и хаос" на улицах.

"Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, нелегально прибывших в нашу страну. Возобновление работы "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости", – резюмировал американский президент.

Справка. Алькатрас – остров в 2 км от побережья Сан-Франциско, расположенный в одноименном заливе. Главное здание тюрьмы построено в 1910-1912 годах на месте старого форта. Использовалась сначала как военная тюрьма армии США, а в 1934 году остров стал тюрьмой Федерального бюро тюрем.



Считалась самой надежной тюрьмой США, защищенной от побега. После закрытия в 1963 году была преобразована в музей, который до сих пор функционирует.