Трамп збільшив підтримку серед республіканців. У його перемозі над Байденом упевнені 56%
Колишній президент США Дональд Трамп збільшив підтримку у Республіканській партії до 60%, стільки партійців бажають його висування від політичної сили на виборах 2024 року. Про це свідчать дані опитування I&I/TIPP, повідомляє Newsmax.
Згідно з опитуванням, 60% респондентів підтримують Трампа у висуванні від партії на наступних виборах президента.
Підтримка губернатора Флориди Рона Десантіса впала до 11%, на третьому місці бізнесмен Вівек Рамасвамі з 9%.
Колишній віцепрезидент Майк Пенс отримав підтримку 6%, а колишня пані посол ООН Ніккі Гейлі отримала 3%.
Попри кримінальні звинувачення, Трамп збільшив підтримку, у липні він мав 53%.
Також 56% виборців-республіканців вірять, що Трамп зможе перемогти чинного президента США Джо Байдена на виборах.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
- У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні — це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.
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