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Трамп збільшив підтримку серед республіканців. У його перемозі над Байденом упевнені 56%

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 13:39
Трамп збільшив підтримку серед республіканців. У його перемозі над Байденом упевнені 56% - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Колишній президент США Дональд Трамп збільшив підтримку у Республіканській партії до 60%, стільки партійців бажають його висування від політичної сили на виборах 2024 року. Про це свідчать дані опитування I&I/TIPP, повідомляє Newsmax.

Згідно з опитуванням, 60% респондентів підтримують Трампа у висуванні від партії на наступних виборах президента.

Підтримка губернатора Флориди Рона Десантіса впала до 11%, на третьому місці бізнесмен Вівек Рамасвамі з 9%.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс отримав підтримку 6%, а колишня пані посол ООН Ніккі Гейлі отримала 3%.

Попри кримінальні звинувачення, Трамп збільшив підтримку, у липні він мав 53%.

Також 56% виборців-республіканців вірять, що Трамп зможе перемогти чинного президента США Джо Байдена на виборах.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. 
  • Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України. 
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні — це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

Дивіться також: Один із конкурентів Трампа та Десантіса виступив проти допомоги Україні: його коментар на відео

Дмитро Гриниченко
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