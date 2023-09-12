Трамп увеличил поддержку среди республиканцев. В его победе над Байденом уверены 56%

Бывший президент США Дональд Трамп увеличил поддержку в Республиканской партии до 60%, столько партийцев хотят его выдвижения от политической силы на выборах 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса I&I/TIPP, передает Newsmax.

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Согласно опросу, 60% респондентов поддерживают Трампа в выдвижении от партии на следующих выборах президента.

Поддержка губернатора Флориды Рона Десантиса упала до 11%, на третьем месте бизнесмен Вивек Рамасвами с 9%.





Бывший вице-президент Майк Пенс получил поддержку 6%, а бывший посол ООН Никки Хейли получила 3%.

Несмотря на уголовные обвинения, Трамп увеличил поддержку, в июле у него было 53%.

Также 56% избирателей-республиканцев верят, что Трамп сможет победить действующего президента США Джо Байдена на выборах.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина. Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

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