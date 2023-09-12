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Трамп увеличил поддержку среди республиканцев. В его победе над Байденом уверены 56%

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 13:39
Трамп увеличил поддержку среди республиканцев. В его победе над Байденом уверены 56% - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп увеличил поддержку в Республиканской партии до 60%, столько партийцев хотят его выдвижения от политической силы на выборах 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса I&I/TIPP, передает Newsmax.

Согласно опросу, 60% респондентов поддерживают Трампа в выдвижении от партии на следующих выборах президента.
Поддержка губернатора Флориды Рона Десантиса упала до 11%, на третьем месте бизнесмен Вивек Рамасвами с 9%.
Бывший вице-президент Майк Пенс получил поддержку 6%, а бывший посол ООН Никки Хейли получила 3%.

Несмотря на уголовные обвинения, Трамп увеличил поддержку, в июле у него было 53%. 
Также 56% избирателей-республиканцев верят, что Трамп сможет победить действующего президента США Джо Байдена на выборах. 
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

Дмитрий Гриниченко
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