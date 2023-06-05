Трампа та Десантіса розкритикувала конкурентка за їхню позицію щодо війни в Україні

Претендентка на посаду кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала колишнього главу Білого дому Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса через їхню позицію щодо війни Росії проти України. Про це вона заявила під час виступу в штаті Айова, повідомляє CNN.

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За її словами, війна стосується не лише України, оскільки триває боротьба за свободу, яку США мають виграти.

"Щоб вони сиділи і говорили, що це лише територіальна суперечка, це просто не той випадок", — сказала Хейлі.

Вона також розкритикувала чинного президента США Джо Байдена, звинувативши його в "підготовці ґрунту для російської агресії" через "неправильне" виведення американських військ з Афганістану.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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