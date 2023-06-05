Трампа та Десантіса розкритикувала конкурентка за їхню позицію щодо війни в Україні
Претендентка на посаду кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала колишнього главу Білого дому Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса через їхню позицію щодо війни Росії проти України. Про це вона заявила під час виступу в штаті Айова, повідомляє CNN.
За її словами, війна стосується не лише України, оскільки триває боротьба за свободу, яку США мають виграти.
"Щоб вони сиділи і говорили, що це лише територіальна суперечка, це просто не той випадок", — сказала Хейлі.
Вона також розкритикувала чинного президента США Джо Байдена, звинувативши його в "підготовці ґрунту для російської агресії" через "неправильне" виведення американських військ з Афганістану.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року.
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