Трампа и Десантиса раскритиковала конкурентка за их позицию насчет войны в Украине
Претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции насчет войны России против Украины. Об этом она заявила во время выступления в штате Айова, передает CNN.
По ее словам, война касается не только Украины, так как идет борьба за свободу, которую США должны выиграть.
"Чтобы они сидели и говорили, что это всего лишь территориальный спор, это просто не тот случай", — сказала Хейли.
Она также раскритиковала действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в "подготовке почвы для российской агрессии" через "неправильный" вывод американских войск из Афганистана.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года.
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