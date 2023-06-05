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Трампа и Десантиса раскритиковала конкурентка за их позицию насчет войны в Украине

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05.06.2023, 07:42
Трампа и Десантиса раскритиковала конкурентка за их позицию насчет войны в Украине - Фото
Никки Хейли (Фото: EPA)

Претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции насчет войны России против Украины. Об этом она заявила во время выступления в штате Айова, передает CNN.

По ее словам, война касается не только Украины, так как идет борьба за свободу, которую США должны выиграть. 

"Чтобы они сидели и говорили, что это всего лишь территориальный спор, это просто не тот случай", — сказала Хейли.

Она также раскритиковала действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в "подготовке почвы для российской агрессии" через "неправильный" вывод американских войск из Афганистана. 

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
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