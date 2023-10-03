Труханов звільнив свого заступника – розпорядження

Мер Одеси Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана із займаної посади. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті міської ради.

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Намір звільнити Жемана Труханов задокументував ще 29 вересня, проте розпорядження набрало чинності сьогодні, 3 жовтня.

Підставою для звільнення зазначена заява посадовця, а процедура відбулася, як вказано, за згодою сторін.

На посаді заступника мера Жеман перебував із 2020 року. Він займався питаннями житлово-комунального господарства, благоустрою міста і розвитком мережі громадського електротранспорту.

Зараз у Труханова п'ять заступників: Сергій Тетюхін, Світлана Бедрега, Павло Вугельман, Олександр Філатов і Олег Бриндак. Останній — на посаді виконувача обов'язків.

У жовтні 2022 року на сайті президента України набрала 25 000 голосів петиція з проханням "звернути увагу" на дії та висловлювання Труханова. Президент у відповідь сказав, що доручає Службі безпеки України та МВС перевірити мера Одеси.

Антикорупційні органи обвинувачують Труханова у заволодінні 92 млн грн з міського бюджету внаслідок придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за свідомо завищеною ціною.

4 травня 2023 року його арештували на 60 днів із можливістю вийти під заставу 13,4 млн грн.

Наступного дня заставу за Труханова вніс одеський депутат промерської фракції Довіряй ділам Дмитро Танцюра.

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