Труханов звільнив свого заступника – розпорядження
03.10.2023, 12:06
Дмитро Жеман (Фото: УСІ Online)
Мер Одеси Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана із займаної посади. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті міської ради.
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Намір звільнити Жемана Труханов задокументував ще 29 вересня, проте розпорядження набрало чинності сьогодні, 3 жовтня.
Підставою для звільнення зазначена заява посадовця, а процедура відбулася, як вказано, за згодою сторін.
На посаді заступника мера Жеман перебував із 2020 року. Він займався питаннями житлово-комунального господарства, благоустрою міста і розвитком мережі громадського електротранспорту.
Зараз у Труханова п'ять заступників: Сергій Тетюхін, Світлана Бедрега, Павло Вугельман, Олександр Філатов і Олег Бриндак. Останній — на посаді виконувача обов'язків.
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