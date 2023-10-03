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Труханов уволил своего заместителя – распоряжение

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03.10.2023, 12:06
Труханов уволил своего заместителя – распоряжение - Фото
Дмитрий Жеман (Фото: УСІ Online)

Мэр Одессы Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности. Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте городского совета.

Намерение уволить Жемана Труханов задокументировал еще 29 сентября, однако распоряжение вступило в силу сегодня, 3 октября.

Основанием для увольнения указано заявление должностного лица, а процедура состоялась, как указано, по соглашению сторон.

В должности заместителя мэра Жеман пребывал с 2020 года. Он занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развитием сети общественного электротранспорта.

Сейчас у Труханова пять заместителей: Сергей Тетюхин, Светлана Бедрега, Павел Вугельман, Александр Филатов и Олег Брындак. Последний — в должности исполняющего обязанности.

  • В октябре 2022 года на сайте президента Украины набрала 25 000 голосов петиция с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания Труханова. Президент ответил, что поручает Службе безопасности Украины и МВД проверить мэра Одессы.
  • Антикоррупционные органы обвиняют Труханова в завладении 92 млн грн из городского бюджета в результате приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по заведомо завышенной цене.
  • 4 мая 2023 года он был арестован на 60 дней с возможностью выйти под залог 13,4 млн грн.
  • На следующий день залог за Труханова внес одесский депутат промэрской фракции Доверяй делам Дмитрий Танцюра.
Милана Головань
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Одессагеннадий трухановдмитрий жеман
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