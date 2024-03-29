"Це виняток". У МВС відреагували на резонанс довкола військового та собаки у тамбурі

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що бійцю важливо було швидко дістатись до Чернігова, тому він їхав у Інтерсіті, а не в купе

Лабрадор Ермі (Фото: МВС)

Український військовий був змушений їхати декілька годин у тамбурі потягу Інтерсіті, оскільки разом з ним був великий службовий собака. Така подорож – виняток, бо українському захиснику було важливо дістатися до Чернігова якнайшвидше. Так прокоментували ситуацію в Міністерстві внутрішніх справ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У МВС зазначили, що до Києва військовий-нацгвардієць і лабрадор Ермі їхали в купе, а вже дві години до Чернігова – в Інтерсіті, щоб швидко дістатися міста.

У міністерстві наголосили, що Нацгвардія має вагони й машини для переміщення кінологічних команд, тому ця подорож – "більше виняток". МВС подякувало працівникам Укрзалізниці за те, що "пішли назустріч і дозволили не чекати купе".

27 березня про цю ситуацію в Instagram розповіла пасажирка того ж вагона. В Укрзалізниці пояснили, що є затверджені правила перевезення тварин - вищий за 45 см у холці собака не може їхати у вагоні. Втім, в УЗ визнали, що такі правила вже застаріли, тому команда працює над їхнім оновленням.

Instagram-акаунт Дарії Бронської

Instagram-акаунт Дарії Бронської

14 листопада 2022 року повідомлялося, що військовому довелося їхати в тамбурі потяга через "поганий запах".

На подію відреагували в Укрзалізниці – сказали, що у чоловіка стався конфлікт з іншими пасажирами, а стюарди пропонували йому місця у вагоні першого класу.

Читайте також: Укрзалізниця та RegioJet запустили маршрут Прага – Чоп. Поїзд здійснив перший рейс