"Это исключение". В МВД отреагировали на резонанс вокруг военного и собаки в тамбуре

В Министерстве внутренних дел заявили, что бойцу важно было быстро добраться до Чернигова, поэтому он ехал в Интерсити, а не в купе

Лабрадор Эрми (Фото: МВД)

Украинский военный был вынужден ехать несколько часов в тамбуре поезда Интерсити, поскольку вместе с ним была большая служебная собака. Такое путешествие – исключение, потому что украинскому защитнику было важно добраться до Чернигова как можно быстрее. Так прокомментировали ситуацию в Министерстве внутренних дел.

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В МВД отметили, что в Киев военный-нацгвардеец и лабрадор Эрми ехали в купе, а уже два часа в Чернигов – в Интерсити, чтобы быстро добраться до города.

В министерстве подчеркнули, что у Нацгвардии есть вагоны и машины для перемещения кинологических команд, поэтому это путешествие – "больше исключение". МВД поблагодарило работников Укрзалізниці за то, что "пошли навстречу и позволили не ждать купе".

27 марта об этой ситуации в Instagram рассказала пассажирка того же вагона. В Укрзалізниці пояснили, что есть утвержденные правила перевозки животных – выше 45 см в холке собака не может ехать в вагоне. Впрочем, в УЗ признали, что такие правила уже устарели, поэтому команда работает над их обновлением.

Instagram-аккаунт Дарии Бронской

Instagram-аккаунт Дарии Бронской

14 ноября 2022 года сообщалось, что военному пришлось ехать в тамбуре поезда из-за "плохого запаха".

На событие отреагировали в Укрзалізниці – сказали, что у мужчины произошел конфликт с другими пассажирами, а стюарды предлагали ему места в вагоне первого класса.

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