Туреччина не пропустила через Босфор два тральщики, які Британія передала Україні
Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом тральщикам, які Велика Британія безоплатно передала Україні. Про це повідомляє Reuters.
Туреччина заявила, що не дозволить двом тральщикам, які Велика Британія передала Україні, пройти через Босфор та Дарданелли у Чорне море, оскільки такий прохід порушує конвенцію Монтре (міжнародний договір про проходження через протоки під час війни).
Союзники з НАТО поінформовані, що Туреччина не дозволить військовим кораблям країн, що воюють, проходити через Босфор і Дарданелли в Чорне море, поки триває війна Росії проти України, повідомило управління комунікацій президента Туреччини.
Раніше Велика Британія заявила, що після ремонту передасть Україні два протимінні кораблі Королівського флоту, HMS Blyth та HMS Ramsey, щоб посилити морські операції України у її війні з Росією.
Туреччина активізувала конвенцію Монтре 1936 року відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, фактично заблокувавши прохід в Чорне море для військових кораблів РФ. Тоді ж Туреччина попередила інші держави, щоб вони не спрямовували військові кораблі до Чорного моря через протоки.
Згідно з конвенцією військові кораблі сторін, що не воюють, можуть проходити через протоки навіть під час війни, проте Туреччина має право закрити для них прохід, щоб не виявитися "втягнутою у війну".
- У березні 2023 року Нідерланди заявили, що мають намір поставити Україні два мінні тральщики класу Alkmaar, а також радіолокаційні системи виявлення безпілотників і мостові та переправні системи М3 для швидкого наведення мостів.
- Туреччина, Болгарія та Румунія 11 січня 2024 року планують підписати тристоронню угоду про спільне розмінування Чорного моря.