Турция не пропустила через Босфор два тральщика, которые Британия передала Украине
Турция не дала разрешение на проход в Черное море двум тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине. Об этом сообщает Reuters.
Турция заявила, что не позволит двум тральщикам, которые Великобритания передала Украине, пройти через Босфор и Дарданеллы в Черное море, поскольку такой проход нарушает конвенцию Монтре (международный договор о проходе через проливы во время войны).
Союзники по НАТО проинформированы, что Турция не позволит военным кораблям воюющих стран проходить через Босфор и Дарданеллы в Черное море, пока продолжается война России против Украины, сообщило управление коммуникаций президента Турции.
Ранее Великобритания заявила, что после ремонта передаст Украине два противоминных корабля Королевского флота, HMS Blyth и HMS Ramsey, чтобы усилить морские операции Украины в ее войне с Россией.
Турция активизировала конвенцию Монтре 1936 года сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, фактически заблокировав проход в Черное море для военных кораблей РФ. Тогда же Турция предупредила другие государства, чтобы они не направляли военные корабли в Черное море через проливы.
Согласно конвенции военные корабли невоюющих сторон могут проходить через проливы даже во время войны, однако Турция вправе закрыть для них проход, чтобы не оказаться "втянутой в войну".
- В марте 2023 года Нидерланды заявили, что намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов.
- Турция, Болгария и Румыния 11 января 2024 года планируют подписать трехстороннее соглашение о совместном разминировании Черного моря.