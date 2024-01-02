Турция не пропустила через Босфор два тральщика, которые Британия передала Украине

Ранее Великобритания передала Украине два противоминных корабля, HMS Blyth и HMS Ramsey, чтобы усилить морские операции Украины в ее войне с Россией

Противоминный корабль HMS Blyth (Фото: Royal Navy)

Турция не дала разрешение на проход в Черное море двум тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Турция заявила, что не позволит двум тральщикам, которые Великобритания передала Украине, пройти через Босфор и Дарданеллы в Черное море, поскольку такой проход нарушает конвенцию Монтре (международный договор о проходе через проливы во время войны).

Союзники по НАТО проинформированы, что Турция не позволит военным кораблям воюющих стран проходить через Босфор и Дарданеллы в Черное море, пока продолжается война России против Украины, сообщило управление коммуникаций президента Турции.

Ранее Великобритания заявила, что после ремонта передаст Украине два противоминных корабля Королевского флота, HMS Blyth и HMS Ramsey, чтобы усилить морские операции Украины в ее войне с Россией.

Турция активизировала конвенцию Монтре 1936 года сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, фактически заблокировав проход в Черное море для военных кораблей РФ. Тогда же Турция предупредила другие государства, чтобы они не направляли военные корабли в Черное море через проливы.

Согласно конвенции военные корабли невоюющих сторон могут проходить через проливы даже во время войны, однако Турция вправе закрыть для них проход, чтобы не оказаться "втянутой в войну".