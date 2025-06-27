Туск про політику Трампа щодо Європи: Військові канікули закінчилися
Підхід президента США Дональда Трампа до Європи означає, що "військові канікули" для Європи завершилися. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF 24.
"Здається, нарешті до всіх дійшло, що позиція президента Трампа та Вашингтонської адміністрації є однозначною", – сказав він.
Прем'єр зазначив, що Європа ухвалила рішення збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів. Однак середньоєвропейський показник у цьому питанні поки що незадовільний, а деякі країни дуже активно цьому чинять опір.
"Є країни, які досягли хорошого рівня витрат, наприклад, Греція. Є країни, які постійно відбиваються від збільшення витрат, на мою думку, трохи недооцінюючи загрозу лише тому, що вони є далеко від Росії", – сказав він.
За словами Туска, він не обурений цим, оскільки в разі реальної загрози країни Європейського Союзу будуть "піклуватися одна про одну".
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