Зеленський: Росія готує нові операції проти Європи, доки Путін вбиває – він живе

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія планує нові військові операції в країнах НАТО, й українська розвідка це підтверджує. Диктатор Росії Володимир Путін вважає, що довше він вбиває, то довше він живе, заявив під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій у Нідерландах президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо зупинити Путіна зараз в Україні, але треба зрозуміти, що його мета за межами України теж. Європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що 5% ВВП – це належний рівень", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що немає ознак того, що російський диктатор хоче зупинити повномасштабну війну проти України. Росія відкидає мирні пропозиції, зокрема ті, які надходять від США.

За словами президента, Путін пов'язує власне політичне виживання зі здатністю продовжувати вбивства.

"Чим довше він вбиває – тим довше він буде жити", – підкреслив Зеленський.