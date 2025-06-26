Зовнішня розвідка: Росія хоче розколоти Молдову перед самітом з ЄС

Розвідка зазначає, що для розколу Молдови буде залучено кілька напрямів

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Росія активізувала гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, координацію кампанії здійснює перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, відповідальний за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил.

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Його завданням є формування в Молдові проросійського уряду.

Операція Кремля, за даними СЗР, охоплює кілька напрямів. Серед них – медійні маніпуляції.

"Мережа прокремлівських ботів "матрьошка" поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", з метою дискредитувати президентку Маю Санду", – повідомляє розвідка.

Також Кремль здійснює дипломатичний тиск. 25 червня Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. Міністерство зовнішніх справ Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.

Додатково створюються безпекові загрози. Під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим.

В'їзд 195 особам було заборонено, ще 176 не допустили до рейсів.