Внешняя разведка: Россия хочет расколоть Молдову перед саммитом с ЕС

Разведка отмечает, что для раскола Молдовы будут задействованы несколько направлений

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Россия активизировала гибридные операции против Молдовы накануне саммита Молдова – ЕС. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, координацию кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, ответственный за противодействие евроинтеграции Кишинева и продвижение пророссийских сил.

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Его задача состоит в том, чтобы сформировать в Молдове пророссийское правительство.

По данным СБУ, операция Кремля охватывает несколько направлений. Среди них – манипуляции в медиа.

"Сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских медиа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", с целью дискредитировать президента Маю Санду", – сообщает разведка.

Кремль также оказывает дипломатическое давление. 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав им в консульском доступе. Министерство внутренних дел Молдовы отвергло обвинения как необоснованные и политически мотивированные.

Кроме того, создаются угрозы безопасности. Под прикрытием чемпионата по кикбоксингу в Кишинев пытались въехать российские и беларуские спортсмены с военным прошлым.

195 лицам было отказано во въезде, а еще 176 не были допущены к полетам.