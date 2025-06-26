Внешняя разведка: Россия хочет расколоть Молдову перед саммитом с ЕС
Россия активизировала гибридные операции против Молдовы накануне саммита Молдова – ЕС. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным разведки, координацию кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, ответственный за противодействие евроинтеграции Кишинева и продвижение пророссийских сил.
Его задача состоит в том, чтобы сформировать в Молдове пророссийское правительство.
По данным СБУ, операция Кремля охватывает несколько направлений. Среди них – манипуляции в медиа.
"Сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских медиа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", с целью дискредитировать президента Маю Санду", – сообщает разведка.
Кремль также оказывает дипломатическое давление. 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав им в консульском доступе. Министерство внутренних дел Молдовы отвергло обвинения как необоснованные и политически мотивированные.
Кроме того, создаются угрозы безопасности. Под прикрытием чемпионата по кикбоксингу в Кишинев пытались въехать российские и беларуские спортсмены с военным прошлым.
195 лицам было отказано во въезде, а еще 176 не были допущены к полетам.
- Ранее премьер-министр страны Дорин Речан в интервью Financial Times заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь.
- Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о риске размещения дополнительных российских военных в непризнанном Приднестровье.
- 13 июня президент Санду заявила, что предполагает, что Россия может обострить ситуацию в Приднестровье.