Санду подтвердила, что Россия планирует увеличить контингент в Приднестровье
Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о риске размещения дополнительных 10 000 российских военных в непризнанном Приднестровье на границе с Украиной. Об этом сообщает ZIUA.md.
Санду заявила, что располагает "определенной информацией" о планах России на размещение дополнительного контингента на левом берегу Днестра.
"Это реальная опасность в ситуации, когда власти в Кишиневе будут контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра [10 000]? Из некоторой информации, которую мы имеем. Это опасная цифра", – сказала Санду.
Президент Молдовы не уточнила, из каких источников она получила информацию о возможном размещении дополнительных российских военных в Приднестровье.
Ранее премьер-министр страны Дорин Речан в интервью Financial Times заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь. С помощью подконтрольной власти страна-агрессор хочет добиться разрешения на размещение дополнительного контингента.
В настоящее время в Приднестровье находятся около 15 000 военных российской армии.
- 20 марта СБУ сообщала, что житель Приднестровья пытался украсть секретные дроновые технологии Украины для России.
- 31 марта МИД Молдовы объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Это произошло после обнародования информации о возможной причастности дипмиссии к бегству депутата парламента Нестеровского.
- 16 мая Зеленский на встрече с президентом Молдовы обсудили борьбу с российскими гибридными угрозами.