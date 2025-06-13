Санду подтвердила, что Россия планирует увеличить контингент в Приднестровье

Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о риске размещения дополнительных 10 000 российских военных в непризнанном Приднестровье на границе с Украиной. Об этом сообщает ZIUA.md.

Санду заявила, что располагает "определенной информацией" о планах России на размещение дополнительного контингента на левом берегу Днестра.

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"Это реальная опасность в ситуации, когда власти в Кишиневе будут контролироваться Россией. Откуда взялась эта цифра [10 000]? Из некоторой информации, которую мы имеем. Это опасная цифра", – сказала Санду.

Президент Молдовы не уточнила, из каких источников она получила информацию о возможном размещении дополнительных российских военных в Приднестровье.

Ранее премьер-министр страны Дорин Речан в интервью Financial Times заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь. С помощью подконтрольной власти страна-агрессор хочет добиться разрешения на размещение дополнительного контингента.

В настоящее время в Приднестровье находятся около 15 000 военных российской армии.