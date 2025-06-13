Санду підтвердила, що Росія планує збільшити контингент у Придністров'ї
Президентка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про ризик розміщення додаткових 10 000 російських військових у невизнаному Придністров'ї на кордоні з Україною. Про це повідомляє ZIUA.md.
Санду заявила, що має "певну інформацію" про плани Росії на розміщення додаткового контингенту на лівому березі Дністра.
"Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі контролюватиметься Росією. Звідки взялася ця цифра [10 000]? З деякої інформації, яку ми маємо. Це небезпечна цифра", – сказала Санду.
Президентка Молдови не уточнила, з яких джерел вона отримала інформацію про можливе розміщення додаткових російських військових у Придністров'ї.
Раніше прем'єр-міністр країни Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявив, що Кремль планує втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень. За допомогою підконтрольної влади країна-агресор хоче добитися дозволу на розміщення додаткового контингенту.
Наразі у Придністров'ї перебувають близько 15 000 військових російської армії.
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