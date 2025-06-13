В ближайшие месяцы Россия может усугубить кризис в Приднестровье – Санду

Президент Молдовы Майя Санду предполагает, что Россия может обострить ситуацию в Приднестровье, чтобы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов осенью.

По ее словам, таким образом, Москва будет пытаться повлиять на результаты голосования в регионе Левобережья Днестра.

"Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать его планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы до выборов", – сказала Санду.

Президент Молдовы также отметила, что Россия может попытаться не только подкупить избирателей на Левом берегу Днестра, но и шантажировать местных, намеренно создавая нестабильность в регионе.

"Россия может пообещать помощь в обмен на голосование на Правом берегу. Мы можем ждать всевозможные игры", – добавила она.