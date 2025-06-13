В ближайшие месяцы Россия может усугубить кризис в Приднестровье – Санду
Майя Санду (Фото: ЕРА)

Президент Молдовы Майя Санду предполагает, что Россия может обострить ситуацию в Приднестровье, чтобы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов осенью.

По ее словам, таким образом, Москва будет пытаться повлиять на результаты голосования в регионе Левобережья Днестра.

"Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать его планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы до выборов", – сказала Санду.

Президент Молдовы также отметила, что Россия может попытаться не только подкупить избирателей на Левом берегу Днестра, но и шантажировать местных, намеренно создавая нестабильность в регионе.

"Россия может пообещать помощь в обмен на голосование на Правом берегу. Мы можем ждать всевозможные игры", – добавила она.

  • Ранее премьер-министр страны Дорин Речан в интервью Financial Times заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь.
  • Санду подтвердила информацию о риске размещения дополнительных российских военных в непризнанном Приднестровье.
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