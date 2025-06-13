У найближчі місяці Росія може посилити кризу в Придністров'ї – Санду

Таким чином Росія хоче вплинути на парламентські вибори в Молдові, які відбудуться восени

Мая Санду (Фото: ЕРА)

Президентка Молдови Мая Санду припускає, що Росія може загострити ситуацію в Придністров’ї, щоб дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів восени. Про це пише News Maker.

За її словами, таким чином Москва намагатиметься вплинути на результати голосування в регіоні Лівобережжя Дністра.

"Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів", – сказала Санду.