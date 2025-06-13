У найближчі місяці Росія може посилити кризу в Придністров'ї – Санду
Мая Санду (Фото: ЕРА)

Президентка Молдови Мая Санду припускає, що Росія може загострити ситуацію в Придністров’ї, щоб дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів восени. Про це пише News Maker.

За її словами, таким чином Москва намагатиметься вплинути на результати голосування в регіоні Лівобережжя Дністра.

"Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів", – сказала Санду.

Президентка Молдови також зазначила, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати місцевих, навмисно створюючи нестабільність у регіоні.

"Росія може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі. Ми можемо чекати на всілякі ігри", – додала вона.

  • Раніше прем'єр-міністр країни Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявив, що Кремль планує втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень. За допомогою підконтрольної влади країна-агресор хоче добитися дозволу на розміщення додаткового контингенту.
  • Санду підтвердила інформацію про ризик розміщення додаткових російських військових у невизнаному Придністров'ї.
Читайте також
"Російська весна – 2025". Як Москва посилила агресивну кампанію проти Молдови й Одещини
МолдоваМая СандуПридністров'япровокація