У найближчі місяці Росія може посилити кризу в Придністров'ї – Санду
Президентка Молдови Мая Санду припускає, що Росія може загострити ситуацію в Придністров’ї, щоб дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів восени. Про це пише News Maker.
За її словами, таким чином Москва намагатиметься вплинути на результати голосування в регіоні Лівобережжя Дністра.
"Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів", – сказала Санду.
Президентка Молдови також зазначила, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати місцевих, навмисно створюючи нестабільність у регіоні.
"Росія може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі. Ми можемо чекати на всілякі ігри", – додала вона.
- Раніше прем'єр-міністр країни Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявив, що Кремль планує втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень. За допомогою підконтрольної влади країна-агресор хоче добитися дозволу на розміщення додаткового контингенту.
- Санду підтвердила інформацію про ризик розміщення додаткових російських військових у невизнаному Придністров'ї.