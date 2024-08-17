Туск звернувся до прихильників Північних потоків. Порадив попросити вибачення і промовчати

Колишній керівник німецької зовнішньої розвідки Август Ганнінг заявив, що атака на газопровід, ймовірно, сталася за підтримки Польщі

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на розслідування справи про вибухи на Північних потоках закликом до прихильників газопроводів попросити вибачення. Відповідну заяву він зробив у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Всім ініціаторам і покровителям Північного потоку-1 і Північного потоку-2. Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу, – попросити вибачення і промовчати", – написав польський прем’єр.

15 серпня колишній керівник німецької зовнішньої розвідки Август Ганнінг в інтерв’ю Welt TV, якого цитує Deutsche Welle заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції – і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", – сказав Ганнінг.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

14 серпня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів. Підозрюваним виявився українець.

Читайте також: WSJ: Північні потоки підірвали українські бізнесмени та військові, Зеленський був проти