Туск обратился к поклонникам Северных потоков. Посоветовал попросить прощения и промолчать
Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на расследование дела о взрывах на Северных потоках призывом к сторонникам газопроводов извиниться. Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

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"Всем инициаторам и покровителям Северного потока-1 и Северного потока-2. Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, – извиниться и промолчать", – написал польский премьер.

15 августа бывший руководитель немецкой внешней разведки Август Ханнинг в интервью Welt TV, которого цитирует Deutsche Welle, заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

"Совершенно очевидно, что здесь были привлечены польские инстанции – и я не думаю, что это были просто инстанции, я считаю, что это была договоренность между высшими эшелонами в Украине и Польше", – сказал Ханнинг.

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