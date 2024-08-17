Туск обратился к поклонникам Северных потоков. Посоветовал попросить прощения и промолчать

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на расследование дела о взрывах на Северных потоках призывом к сторонникам газопроводов извиниться. Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

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"Всем инициаторам и покровителям Северного потока-1 и Северного потока-2. Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, – извиниться и промолчать", – написал польский премьер.

15 августа бывший руководитель немецкой внешней разведки Август Ханнинг в интервью Welt TV, которого цитирует Deutsche Welle, заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

"Совершенно очевидно, что здесь были привлечены польские инстанции – и я не думаю, что это были просто инстанции, я считаю, что это была договоренность между высшими эшелонами в Украине и Польше", – сказал Ханнинг.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.

14 августа генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Подозреваемым оказался украинец.

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