Туск обратился к поклонникам Северных потоков. Посоветовал попросить прощения и промолчать
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на расследование дела о взрывах на Северных потоках призывом к сторонникам газопроводов извиниться. Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).
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"Всем инициаторам и покровителям Северного потока-1 и Северного потока-2. Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, – извиниться и промолчать", – написал польский премьер.
15 августа бывший руководитель немецкой внешней разведки Август Ханнинг в интервью Welt TV, которого цитирует Deutsche Welle, заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.
"Совершенно очевидно, что здесь были привлечены польские инстанции – и я не думаю, что это были просто инстанции, я считаю, что это была договоренность между высшими эшелонами в Украине и Польше", – сказал Ханнинг.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
- Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.
- 14 августа генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Подозреваемым оказался украинец.
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