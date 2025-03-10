У Дії з'явилися дозволи на зброю. Поки що у тестовому режимі

Щоб додати дозвіл на зброю в Дію, оновіть застосунок, перегляньте документи та натисніть "Додати документ", вибравши "Дозвіл на зброю"

Дія (Фото: Depositphotos)

У застосунку "Дія" з'явилися дозволи на зброю, наразі послуга працює у тестовому режимі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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"До цифровізації дозвіл мав вигляд паперового посвідчення, у який вручну вносили інформацію. Люди мали пам’ятати, коли треба оновити термін дії, та особисто йти в поліцію. Тепер у Дії ви бачите інформацію про всі дозволи, а ще отримаєте пуш, щоб встигнути оновити документ через онлайн-сервіс МВС", – йдеться у повідомленні.

Щоб додати дозвіл на зброю в Дію, потрібно оновити застосунок і прогортати всі наявні у вас документи. Потім натиснути "Додати документ" і вибрати "Дозвіл на зброю".

Скриншот з Дії

Скриншот з Дії

У відомстві нагадали: три роки тому в Дії було проведено опитування щодо володіння зброєю з метою аналізу попиту на цифровізацію цієї сфери. Участь у ньому взяли 1,7 млн українців, що стало основою для подальших кроків.

Згодом Міністерство внутрішніх справ запустило реєстр зброї, а сьогодні до Дії додано можливість отримати "Дозвіл на зброю".

За оцінками європейських партнерів, з 2014 до 2024 року у громадян України опинилось 2-5 млн одиниць незареєстрованої зброї на руках.