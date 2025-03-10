В Дии появились разрешения на оружие. Пока что в тестовом режиме

Чтобы добавить разрешение на оружие, обновите приложение, просмотрите документы и нажмите кнопку "Добавить документ", выбрав "Разрешение на оружие"

Дия (Фото: Depositphotos)

В приложении "Дия" появились разрешения на оружие, сейчас услуга работает в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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"До цифровизации разрешение выглядело бумажным удостоверением, в которое вручную вносили информацию. Люди должны помнить, когда нужно обновить срок действия, и лично идти в полицию. Теперь в Дии вы видите информацию обо всех разрешениях, а еще получите пуш, чтобы успеть обновить документ через онлайн-сервис МВД", – говорится в сообщении.

Чтобы добавить разрешение на оружие в Дии, нужно обновить приложение и пролистывать все имеющиеся у вас документы. Затем нажать "Добавить документ" и выбрать "Разрешение на оружие".

Скриншот из Дии

Скриншот из Дии

В ведомстве напомнили, что три года назад в Дии был проведен опрос по владению оружием с целью анализа спроса на цифровизацию этой сферы. Участие в нем приняли 1,7 млн украинцев, что стало основой для дальнейших шагов.

Впоследствии Министерство внутренних дел запустило реестр оружия, а сегодня в Дию добавлена возможность получить разрешение на оружие.