У Дрездені побили депутата з партії Шольца. У нього перелом лицьових кісток

На інцидент вже відреагували канцлер Шольц та президент Штайнмаєр

Маттіас Екке (Фото: DPA/Heiko Rebsch)

У Дрездені побили Маттіаса Екке – кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту, у нього діагностовано перелом лицьових кісток. Про це повідомляє Associated Press.

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На Екке напали, коли він розклеював передвиборчі плакати до нових виборів у Європарламент, що відбудуться у червні. Як зазначили у поліції, його били четверо чоловіків, які, ймовірно, також напали на представника партії Зелені трохи раніше на тій самій вулиці.

За інформацією Der Spiegel, депутат госпіталізований з переломом лицьових кісток, його доведеться оперувати.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що інцидент може стати "серйозним нападом на демократію", якщо буде доведено, що він був політично вмотивованим.

Шольц та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також відреагували на епізод. Канцлер закликав до спільних дій проти правих, попередивши про загрозу демократії, яку не можна залишити без реакції.

"Не дозвольмо радикалам за допомогою жорстокості зруйнувати те, що є основою демократії під час виборчих кампаній: мирне, вільне від страху ухвалення політичних рішень", – погодився з ним президент.

Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності.

2 травня 2024 року в Ессені побили заступника голови міської ради Рольфа Фліса. Він разом із депутатом Бундестагу Каєм Ґерінґом вертався із заходу Зелених, коли дискусія з групою перехожих швидко переросла в сварку, що завершилася нападом.

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