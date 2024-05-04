В Дрездене избили депутата из партии Шольца. У него перелом лицевых костей

На инцидент уже отреагировали канцлер Шольц и президент Штайнмайер

Маттиас Экке (Фото: DPA/Heiko Rebsch)

В Дрездене избили Маттиаса Экке – кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент, у него диагностирован перелом лицевых костей. Об этом сообщает Associated Press.

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На Экке напали, когда он расклеивал предвыборные плакаты до состоявшихся в июне новых выборов в Европарламент. Как отметили в полиции, его избивали четверо мужчин, которые, вероятно, также напали на представителя партии Зеленые чуть раньше на той же улице.

По информации Der Spiegel, депутат госпитализирован с переломом лицевых костей, его придется оперировать.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что инцидент может стать "серьезным нападением на демократию", если будет доказано, что он был политически мотивирован.

Шольц и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отреагировали на эпизод. Канцлер призвал к совместным действиям против правых, предупредив об угрозе демократии, которую нельзя оставить без реакции.

"Не позволим радикалам посредством жестокости разрушить то, что является основой демократии во время избирательных кампаний: мирное, свободное от страха принятие политических решений", – согласился с ним президент.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

2 мая 2024 года в Эссене избили заместителя председателя городского совета Рольфа Флиса. Он вместе с депутатом Бундестага Каем Герингом возвращался с запада Зеленых, когда дискуссия с группой прохожих быстро переросла в завершившуюся ссору.

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