У Франції почали розслідувати загибель журналіста Лаллікана, якого РФ убила дроном

Антоні Лаллікан (Фото: L'Est Républicain)

Французька національна антитерористична прокуратура (Pnat) почала розслідування загибелі журналіста Антоні Лаллікана, якого росіяни вбили FPV-дроном поряд із Дружківкою на Донеччині. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на прокуратуру.

За даними видання, розслідування доручено Центральному управлінню боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH).

Антитерориста прокуратура повідомила, що класифікація справи про загибель Антоні Лаллікана як "воєнний злочин" полягає у "навмисному нападі на життя та фізичну чи психологічну недоторканність особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права".

Воєнний злочин також містить "навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях", – цитує Pnat видання Le Figaro.