У Франції почали розслідувати загибель журналіста Лаллікана, якого РФ убила дроном
Французька національна антитерористична прокуратура (Pnat) почала розслідування загибелі журналіста Антоні Лаллікана, якого росіяни вбили FPV-дроном поряд із Дружківкою на Донеччині. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на прокуратуру.
За даними видання, розслідування доручено Центральному управлінню боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH).
Антитерориста прокуратура повідомила, що класифікація справи про загибель Антоні Лаллікана як "воєнний злочин" полягає у "навмисному нападі на життя та фізичну чи психологічну недоторканність особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права".
Воєнний злочин також містить "навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях", – цитує Pnat видання Le Figaro.
- 3 жовтня росіяни вбили дроном французького журналіста Антоні Лаллікана і поранили його українського колегу Григорія Іванченка. Лаллікан став третім професійним журналістом із Франції, убитим окупантами за час повномасштабної війни проти України.
- У травні 2022 року в Луганській області через обстріл евакуаційного транспорту загинув французький журналіст телеканалу BFM TV Фредерік Леклерк Імхофф.
- За рік після цього, неподалік від міста Бахмут, Донецької області, загинув журналіст Agence France-Presse (AFP) Арман Солдін.
