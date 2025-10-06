Во Франции начали расследовать гибель журналиста Лалликана, которого РФ убила дроном
Французская национальная антитеррористическая прокуратура (Pnat) начала расследование гибели журналиста Антони Лалликана, которого россияне убили FPV-дроном рядом с Дружковкой в Донецкой области. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.
По данным издания, расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).
Антитеррористическая прокуратура сообщила, что классификация дела о гибели Антони Лалликана как "военное преступление" заключается в "умышленном нападении на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права".
Военное преступление также включает "преднамеренное нападение на гражданское население как таковое или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях", – цитирует Pnat издание Le Figaro.
- 3 октября россияне убили дроном французского журналиста Антони Лалликана и ранили его украинского коллегу Григория Иванченко. Лалликан стал третьим профессиональным журналистом из Франции, убитым оккупантами за время полномасштабной войны против Украины.
- В мае 2022 года в Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист телеканала BFM TV Фредерик Леклерк Имхофф.
- Через год после этого, неподалеку от города Бахмут, Донецкой области, погиб журналист Agence France-Presse (AFP) Арман Солдин.
