Во Франции начали расследовать гибель журналиста Лалликана, которого РФ убила дроном

Антони Лалликан (Фото: L'Est Républicain)

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (Pnat) начала расследование гибели журналиста Антони Лалликана, которого россияне убили FPV-дроном рядом с Дружковкой в Донецкой области. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Антитеррористическая прокуратура сообщила, что классификация дела о гибели Антони Лалликана как "военное преступление" заключается в "умышленном нападении на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права".

Военное преступление также включает "преднамеренное нападение на гражданское население как таковое или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях", – цитирует Pnat издание Le Figaro.