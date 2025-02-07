У Харкові запустять нову систему оповіщення: місце обстрілу визначатимуть за секунди

Оскільки Харків і область потерпають від обстрілів, нова система оповіщення про повітряну тривогу працюватиме окремо для міста та області

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

У Харкові завершили налаштування нової системи оповіщення, що дозволяє в 10 разів швидше визначати місце обстрілу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Харків повністю готовий до запуску нової системи оповіщення про загрози з боку російських військ, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, фахівці значно вдосконалили моніторинг загроз і скоротили час виявлення місця обстрілу – замість трьох хвилин це тепер займає лише 15-25 секунд. Це дозволяє швидше реагувати та підвищити безпеку мешканців.

Також у місті покращили радіозв’язок для служб та встановили сучасні системи відеоспостереження для оперативного реагування.

Оскільки Харків і область щодня потерпають від російських обстрілів, було вирішено, що нова система оповіщення про повітряну тривогу працюватиме окремо для міста та регіону.