В Харькове запустят новую систему оповещения: место обстрела будут определять за секунды
В Харькове завершили настройку новой системы оповещения, позволяющей в 10 раз быстрее определять место обстрела. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Харьков полностью готов к запуску новой системы оповещения об угрозах со стороны российских войск, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, специалисты значительно усовершенствовали мониторинг угроз и сократили время обнаружения места обстрела – вместо трех минут это теперь занимает всего 15-25 секунд. Это позволяет быстрее реагировать и повысить безопасность жителей.
Также в городе улучшили радиосвязь для служб и установили современные системы видеонаблюдения для оперативного реагирования.
Поскольку Харьков и область ежедневно подвергаются российским обстрелам, было решено, что новая система оповещения о воздушной тревоге будет работать отдельно для города и региона.
- Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе были зафиксированы прилеты и возникли пожары.