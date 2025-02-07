В Харькове запустят новую систему оповещения: место обстрела будут определять за секунды

Поскольку Харьков и область страдают от обстрелов, новая система оповещения о воздушной тревоге будет работать отдельно для города и области

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

В Харькове завершили настройку новой системы оповещения, позволяющей в 10 раз быстрее определять место обстрела. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков полностью готов к запуску новой системы оповещения об угрозах со стороны российских войск, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, специалисты значительно усовершенствовали мониторинг угроз и сократили время обнаружения места обстрела – вместо трех минут это теперь занимает всего 15-25 секунд. Это позволяет быстрее реагировать и повысить безопасность жителей.

Также в городе улучшили радиосвязь для служб и установили современные системы видеонаблюдения для оперативного реагирования.

Поскольку Харьков и область ежедневно подвергаются российским обстрелам, было решено, что новая система оповещения о воздушной тревоге будет работать отдельно для города и региона.