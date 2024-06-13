У Кривому Розі 32 поранених після російського обстрілу – у місті оголосили жалобу

12 червня війська Росії завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши в житловий сектор

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 32 людей, загиблих — дев’ятеро. 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими. Про це заявив представник міської влади Олександр Вілкул.

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За оновленими даними, відомо про дев'ятьох загиблих та 32 поранених, серед постраждалих — п’ятеро дітей. Аварійно-рятувальна операція на місці ракетної атаки завершилася 12 червня.

Фото: ДСНС

До лікарень міста шпиталізували 13 поранених, з них п'ятеро у тяжкому стані, один — у вкрай тяжкому. Вілкул наголосив, що всім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих.

14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

12 червня війська Росії завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши в житловий сектор. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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