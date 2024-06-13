В Кривом Роге 32 раненых после российского обстрела – в городе объявили траур

12 июня войска России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилой сектор

Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 32 человек, погибших — девять. 14 июня объявили днем траура по погибшим. Об этом заявил представитель городских властей Александр Вилкул.

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По обновленным данным, известно о девяти погибших и 32 раненых, среди пострадавших — пятеро детей. Аварийно-спасательная операция на месте ракетной атаки завершилась 12 июня.

Фото: ГСЧС

В больницы города госпитализировали 13 раненых, из них пятеро в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. Вилкул отметил, что всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.

14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

12 июня войска России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилой сектор. Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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