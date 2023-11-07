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Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури поблизу Кривого Рогу. Попередньо, без жертв

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 12:28
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури поблизу Кривого Рогу. Попередньо, без жертв - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)
доповнено

Вдень 7 листопада у передмісті Кривого Рогу пролунав вибух, повідомили місцеві Telegram-канали та "голова військової адміністрації" Олександр Вілкул. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

12:00. Оголошено повітряну тривогу у Дніпропетровській області. ПС повідомили про ракетну небезпеку.

Моніторингові канали заявили про наближення російської ракети до околиць Кривого Рогу.

12:06. Суспільне повідомило про звук вибуху у місті. Пізніше низка місцевих ресурсів сповістили про нібито роботу ППО.

12:18. Вілкул підтвердив, що пролунав вибух. Закликав до "інформаційної тиші".

Водночас зранку у Кривому Розі також, ймовірно, лунали вибухи: про це писали telegram-канали. Водночас співрозмовник LIGA.net заявив, що "наче було чути, але здалека", і звуку денного вибуху йому не було чути. Місцева влада нічого не коментувала. 

ДОПОВНЕНО о 12:50. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу, заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, через "приліт" люди не постраждали.

  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА Лисак заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
Мілана Головань
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війнавибухкривий рігОлександр Вілкул

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