Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури поблизу Кривого Рогу. Попередньо, без жертв
Вдень 7 листопада у передмісті Кривого Рогу пролунав вибух, повідомили місцеві Telegram-канали та "голова військової адміністрації" Олександр Вілкул. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
12:00. Оголошено повітряну тривогу у Дніпропетровській області. ПС повідомили про ракетну небезпеку.
Моніторингові канали заявили про наближення російської ракети до околиць Кривого Рогу.
12:06. Суспільне повідомило про звук вибуху у місті. Пізніше низка місцевих ресурсів сповістили про нібито роботу ППО.
12:18. Вілкул підтвердив, що пролунав вибух. Закликав до "інформаційної тиші".
Водночас зранку у Кривому Розі також, ймовірно, лунали вибухи: про це писали telegram-канали. Водночас співрозмовник LIGA.net заявив, що "наче було чути, але здалека", і звуку денного вибуху йому не було чути. Місцева влада нічого не коментувала.
ДОПОВНЕНО о 12:50. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу, заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Попередньо, через "приліт" люди не постраждали.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА Лисак заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
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