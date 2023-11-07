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В Кривом Роге раздался взрыв. Вилкул призвал к "информационной тишине"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 12:28
В Кривом Роге раздался взрыв. Вилкул призвал к
Взрыв (Иллюстративное фото)

Днем 7 ноября в пригороде Кривого Рога раздался взрыв, сообщили местные Telegram-каналы и "глава военной администрации" Александр Вилкул. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

12:00. Объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области. ВС сообщили о ракетной опасности.

Мониторинговые каналы заявили о приближении российской ракеты к окрестностям Кривого Рога.

12:06. Суспильне сообщило о звуке взрыва в городе. Позже ряд местных ресурсов сообщили о якобы работе ПВО.

12:18. Вилкул подтвердил, что раздался взрыв. Призвал к"информационной тишине".

При этом с утра в Кривом Роге также, вероятно, раздавались взрывы: об этом писали Telegram-каналы. В то же время собеседник LIGA.net заявил, что "вроде было слышно, но далеко", и звука дневного взрыва он не слышал. Местные власти ничего не комментировали.

  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА Лысак заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
Милана Головань
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