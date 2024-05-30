У Кулеби відповіли прем'єру Грузії, який заявив, що Україна "розвалилася" після Майдану

У Міністерстві закордонних справ вважають, що висловлювання прем'єра Грузії щодо України є "неприйнятними та обурливими"

Іраклій Кобахідзе (Фото: EPA)

У Міністерстві закордонних справ відповіли на заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо нібито розпаду України після подій Майдану у 2014 році. У відомстві закликали грузинських посадовців утримуватися від подібних висловлювань і дорікнули у схожій з російською риториці.

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Як повідомляло видання Грузія-online, у розмові з журналістами Кобахідзе заявив, що "ніхто не дочекається майдану в Грузії", і нагадав у цьому контексті про Революцію гідності в Україні.

"До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою $200 млрд, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність? Відповідальності за це ніхто не несе", – вважає прем‘єр Грузії.

У відповідь на слова глави грузинського уряду МЗС зазначило, що подібні висловлювання щодо України, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність - неприйнятні та обурливі.

Лише російська сторона є винною у смерті тисячі українців та руйнуванні міст і сіл держави, зазначили у відомстві.

Крім цього, МЗС дорікнуло Кобахідзе, що у своїй заяві він жодного разу не згадав про Росію.

"Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва", – йдеться у повідомленні.

Міністерство закликало грузинських посадовців утриматися від подібних заяв щодо України й перестати використовувати ім'я держави у внутрішньополітичній боротьбі Тбілісі.

Водночас у відомстві додали, що Україна продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії й прагнення народу країни до миру та свободи.

Раніше Кобахідзе вже відрізнявся подібними заявами щодо України – зокрема, він казав, що грузинський закон про "іноагентів" спрямований насамперед на захист його держави від "українізації". 18 квітня МЗС відреагувало на висловлювання прем'єра Грузії, зазначивши, що реальною загрозою для Тбілісі є русифікація, а не міфічна "українізація".

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